Умер исполнитель главной роли в фильме "Славные парни" Рэй Лиотта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский актер Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет, сообщает Deadline.

Лиотта умер во сне в Доминиканской Республике, где он работал над фильмом "Опасные воды", сообщила агент актера Дженнифер Аллен.

Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни" 1990 года.

Кроме того он сыграл в таких картинках как "Ганнибал", "Сердцеедки", "Револьвер" и других. Также Лиотта озвучивал главного персонажа игры GTA: Vice City.

В 2005 году Рэй Лиотта был удостоен премии "Эмми" как лучший приглашенный актёр в сериале "Скорая помощь".