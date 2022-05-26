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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Умер исполнитель главной роли в фильме "Славные парни" Рэй Лиотта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский актер Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет, сообщает Deadline.

Лиотта умер во сне в Доминиканской Республике, где он работал над фильмом "Опасные воды", сообщила агент актера Дженнифер Аллен.

Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни" 1990 года.

Кроме того он сыграл в таких картинках как "Ганнибал", "Сердцеедки", "Револьвер" и других. Также Лиотта озвучивал главного персонажа игры GTA: Vice City.

В 2005 году Рэй Лиотта был удостоен премии "Эмми" как лучший приглашенный актёр в сериале "Скорая помощь".

Хроника 05 января 2019 года – 26 мая 2022 годаУмершие знаменитости
Рэй Лиотта Голливуд
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