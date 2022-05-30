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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед "Джокондой"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), призвав таким образом посетителей задуматься о будущем нашей планеты, пишет La Marca.

На картину 29 мая вечером напал молодой человек в инвалидной коляске и в парике, который проник в музей под видом пожилой дамы.

Перед "Джокондой", по словам очевидцев, он неожиданно вскочил из кресла, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, затем измазал его тортом с кремом и разбросал розовые лепестки и стебли. При этом он выкрикивал призывы задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение, и кричал, что художники должны думать о Земле.

Его задержала охрана. Картина и стекло не пострадали.

"Мона Лиза" не раз подвергалась нападениям. В 2009 году россиянка бросила в картину кружку с чаем - предположительно, из-за того, что ей отказались предоставить французское гражданство. В 1974 году в Токио посетительница выставки в инвалидной коляске попыталась запачкать полотно красной краской, протестуя против отсутствия условий для инвалидов. В 50-х годах ХХ века в картину бросали камень и серную кислоту. В 1911 году "Джоконда" была украдена, а нашли ее только через несколько лет.

Лувр Франция Джоконда Леонардо да Винчи
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