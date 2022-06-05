Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Скончался грузинский режиссер Темур Чхеидзе

Скончался грузинский режиссер Темур Чхеидзе
Темур Чхеидзе. Архивное фото
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Умер грузинский и российский театральный режиссер, актер, Народный артист Грузинской ССР и РФ Темур Чхеидзе, сообщили в воскресенье в Минкультуры РФ.

"Прискорбной новостью для мира театра стал уход из жизни Народного артиста РФ, лауреата ленинской премии Темура Нодаровича Чхеидзе", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве.

Она отметила, что Чхеидзе обладал многогранным талантом и неиссякаемой энергией, он внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства.

"Творческий потенциал и трудолюбие позволили Темуру Нодаровичу поставить множество ярких работ, ставших заметным явлением в культурной жизни России", - добавила министр.

Чхеидзе с 1991 года работал в БДТ имени Товстоногова, тогда он занимал должность режиссера-постановщика. В 2004-м стал главным режиссером театра, а в 2007-м - художественным руководителем.

В 2004 году в Большом театре Чхеидзе поставил оперу "Леди Макбет Мценского уезда" Д. Д. Шостаковича. Осуществил постановки опер русских композиторов за рубежом: "Игрок" С. С. Прокофьева в Ла Скала в 1991 году и в Метрополитен-опере в 2001 году; "Царскую невесту" Н. А. Римского-Корсакова в оперных театрах Франции в Париже и Бордо в 2004 году.

Хроника 05 января 2019 года – 05 июня 2022 годаУмершие знаменитости
Темур Чхеидзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петербуржцы сообщили о закрашивании граффити с Хармсом на доме писателя

Петербуржцы сообщили о закрашивании граффити с Хармсом на доме писателя

Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника

Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника

В Пятигорске отменили концерт Киркорова из-за жалоб верующих

В Пятигорске отменили концерт Киркорова из-за жалоб верующих

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед "Джокондой"

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда
Умершие знаменитости

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер
Умершие знаменитости

Умер исполнитель главной роли в фильме "Славные парни" Рэй Лиотта

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });