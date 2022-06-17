Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян

Фото: Tristan Fewings/French Select

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщают французские СМИ со ссылкой на его супругу Мариан Хёпфнер Трентиньян.

Он скончался в своем доме в департаменте Гар, в окружении родных.

Его актерская карьера продолжалась более чем 60 лет и насчитывает более 130 киноролей, а также более 50 ролей в театре.

Трентиньян получил награду Каннского фестиваля в 1969 году за роль в фильме "Дзета", а в 2013 - награду "Сезар" за роль в картине Михаэля Ханеке "Любовь".

Французский актер сыграл в таких известных фильмах как "Мужчина и женщина", "Конформист" и других.