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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян

Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Фото: Tristan Fewings/French Select

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщают французские СМИ со ссылкой на его супругу Мариан Хёпфнер Трентиньян.

Он скончался в своем доме в департаменте Гар, в окружении родных.

Его актерская карьера продолжалась более чем 60 лет и насчитывает более 130 киноролей, а также более 50 ролей в театре.

Трентиньян получил награду Каннского фестиваля в 1969 году за роль в фильме "Дзета", а в 2013 - награду "Сезар" за роль в картине Михаэля Ханеке "Любовь".

Французский актер сыграл в таких известных фильмах как "Мужчина и женщина", "Конформист" и других.

Хроника 05 января 2019 года – 17 июня 2022 годаУмершие знаменитости
Жан-Луи Трентиньян
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