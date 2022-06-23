Эксперт оценил шансы кинотеатров выйти на безубыточную работу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российское кино позволит начать работать кинотеатрам без убытков не раньше 2024 года, до этого времени кинотеатрам необходима прямая субсидия, заявил глава глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсер Сергей Сельянов.

"Где-то к 2024 году добавленные деньги (на производство российского кино от государства) начнут приносить плоды. Российское кино выйдет на режим, который достаточен для маржинальности 0+ для кинотеатров. Этот переходный период нужно пережить. К 2024 году, благодаря удвоению господдержки, мы можем рассчитывать, что будет больше проектов, будет больше крупных проектов. Нужен сигнал от власти, что этот процесс будет поддерживаться (...) На этот переходный период не вижу другой возможности кроме как выделить субсидию, распределять их", - сказал Сельянов на "круглом столе", посвящённом работе кинотеатров в Госдуме.

Говоря об альтернативном контенте - фильмах из азиатских стран, он отметил, что оно не пользуется популярностью у зрителей.

"Китайское и индийское кино можно покупать, они пускают, но это не пользуется спросом в России. Российский зритель к ним равнодушен. В изменившихся условиях можно попытаться предложить кому-то из коллег заняться развитием этого вопроса, но им точно будет нужна поддержка. В течение года-полутора это будет инвестиционное мероприятие - может что то получится", - отметил Сельянов.

В результате, по мнению Сельянова, в ближайшее время "можно рассчитывать только на российское кино и на то зарубежное кино которые мы можем покупать - американское, европейское не студийное".

В конце марта Сельянов прогнозировал, что российские кинотеатры могут потерять в 2022 году более 11 млрд рублей из-за ухода голливудского кино. Для решения проблемы необходимо проработать меры поддержки.