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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Башмет впервые представил собственную композицию "Евгений Онегин" на фестивале в Клину

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет впервые представил собственную композицию "Евгений Онегин" на международном фестивале искусств И.П. Чайковского, который проходит в Клину с 1 по 10 июля.

"Башмет - один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции", - говорится на сайте фестиваля.

Его авторская версия "Евгений Онегин" в этом синтетическом жанре была презентована в 2010 году в формате open air в парке Губернаторского дома в Ярославле, в дальнейшем неоднократно исполнялась в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Сочи, Тюмени, Вене.

На площадке в Клину фрагменты из поэмы Пушкина читали Ольга Литвинова и Константин Хабенский, сцены из оперы Чайковского исполнили солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга: Жаля Исмаилова, Ирина Шишкова, Сергей Романовский, Алексей Исаев, Башмет руководил оркестром "Новая Россия" и Камерным хором Московской консерватории за дирижерским пультом, передает корреспондент "Интерфакса".

Международный фестиваль Чайковского в Клину впервые прошел в 2015 году, когда отмечалось 175-летие со дня рождения композитора.

В этом году в течение недели в формате open air на большой поляне Дома-музея Чайковского также выступят оперная певица Хибла Герзмава, Ксения Башмет (фортепиано), юные музыканты. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Московской области и администрации городского округа Клин.

Клин фестиваль Чайковского Юрий Башмет Евгений Онегин
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