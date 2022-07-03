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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Умер актер Сергей Сосновский

Умер актер Сергей Сосновский
Сергей Сосновский в роли Шейлока в спектакле "Венецианский купец" в МХТ им. Чехова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ, актер МХТ им. Чехова Сергей Сосновский скончался на 68-м году жизни, сообщили в театре, где служил артист.

"Сегодня, 3 июля, после тяжелой болезни на 68-м году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского", - говорится в сообщении в телеграм-канале театра.

Как отметили в сообщении театра, окончив Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова в 1976 году, Сосновский десять лет играл в местном ТЮЗе имени Ю.П. Киселева, затем перешел в Театр драмы имени Карла Маркса (ныне - имени Слонова), где сыграл десятки главных ролей.

В 2004 году он принял предложение Олега Табакова войти в труппу Московского Художественного театра. Последними работами Сосновского в театре стали Шейлок в "Венецианском купце" (режиссер Екатерина Половцева), Сумароков в "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

Сергей Сосновский
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