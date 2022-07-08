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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Ростовский фестиваль "Донская уха" выведут на национальный уровень

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Фестиваль "Донская уха" в 2022 году пройдет в Ростовской области в обновленной концепции, часть изменений связана с планами вывести мероприятие на национальный уровень, сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Он объяснил, что принято решение не ограничиваться только одной локацией в хуторе Курган Азовского района, расширить праздник на еще десять муниципалитетов Азовского района. Фестиваль пройдет 30 июля, самые масштабные его мероприятия пройдут в станице Старочеркасская.

По словам Папушенко, число площадок увеличили, чтобы собрать больше гостей и в дальнейшем вывести фестиваль на федеральный уровень.

"Если мы говорим о национальном масштабе фестиваля, то это десятки тысяч человек, а прежняя площадка собирала 1-2 тысячи человек. Теперь мы должны выходить на федеральный уровень, поэтому расширяем количество площадок", - сказал министр.

Он отметил, что Ростовская область имеет и ряд других мероприятий, претендующих на звание национального событийного туризма, включая фестивали "Донская лоза", "Оборона Таганрога 1855 года", "Осада Азова", "Азовское осадное сидение", "Шолоховская весна".

"Мы планируем работать плотно с Ростуризмом и участвовать в продвижении наших мероприятий в рамках национального масштаба, так как это очень хорошо влияет на приток туристов и на их лояльность к региону и его узнаваемость", - сказал он.

Ростуризм Ростовская область Максим Папушенко Азовский район Донская уха
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