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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В возрасте 78 лет умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова, лауреат Государственной премии России и академик Российской академии художеств (РАХ), сообщили "Интерфаксу" в РАХ.

Она умерла 10 августа в зарубежной клинике после продолжительной болезни, сказали в академии.

Наталья Нестерова - советский и российский художник-живописец, педагог, профессор. Она родилась 23 апреля 1944 года в Москве. В 1962 году окончила Московскую художественную школу при Институте имени В. И. Сурикова, затем училась в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. С 1969 года она была членом Союза художников СССР.

В 1992 году она стала профессором кафедры сценографии Российской Академии театрального искусства (РАТИ).

В первой половине 1970-х годов завоевала известность композициями, переиначивающими канон соцреалистической фигурно-сюжетной картины: героико-идиллические сцены труда и отдыха сменились образами заколдованного царства, погруженного в оцепенение или абсурдную маету. С конца 1970-х годов в живописи Нестеровой возобладали темы старинного города или парка. С годами на первый план в её живописи выходят религиозные мотивы, тоже получившие подобие загадочного маскарада, нарушающего привычные иконографические каноны. Известны работы Нестеровой "Чита. Аэропорт" (1985), "Лестница" (1982), "Манекены" (1985), "Осень в парке" (1985), "Иоанн Креститель" (1993), "Виноград" (1994), "Посмотри" (1995) и другие.

Наталья Нестерова Москва РАХ РАТИ
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