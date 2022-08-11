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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Произведения Франка и Баха прозвучат на органных концертах в Москве в августе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве 14 августа в Соборе Петра и Павла пройдет концерт органной музыки, лауреат международных конкурсов Елена Привалова исполнит произведения Сезара Франка и Иоганна Себастьяна Баха.

Сезар Франк, 200-летие со дня рождения которого будет отмечаться в этом году, был одной из главных фигур французской музыки XIX века. Его "Три хорала для органа соло" сейчас исполняют органисты во всем мире. Привалова также включила в программу одно из самых известных и поэтичных сочинений Франка - "Прелюдию, фугу и вариацию си минор".

Откроют и завершат концертный вечер знаменитые органные опусы Иоганна Себастьяна Баха, в том числе прелюдия и фуга ми минор, BWV 548, Хоральная прелюдия "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639, Токката и фуга ре минор, BWV 565.

Услышать сольное вступление Елены Приваловой можно будет также 20 августа в Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской, в программе - Бах.

Москва Собор Петра и Павла Римско-католический кафедральный собор Иоганн Себастьян Бах Сезар Франк Елена Привалова
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