Выставка "Котел алхимика" откроется в Пушкинском музее во вторник

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие", посвященная теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве, на которой будут представлены работы Пабло Пикассо, Рембрандта Харменса ван Рейна и других авторов, открывается в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Как ранее сообщили в пресс-службе Пушкинского музея, 30 августа откроется первая часть выставки. Экспозиция, посвященная теме слепоты и методу редукции зрения в искусстве, включает работы Альбрехта Альтдорфера, Немесио Антунеса, Ханса Арпа, Цукиоки Ёситоси, Джованни Бенедетто Кастильоне, Клода Лоррена, Михаила Матюшина, Нисимуры Ёхэя, Пабло Пикассо, Рембрандта Харменса ван Рейна, Ханса Хартунга, Бартоломеуса Холла, Гюнтера Юккера и других авторов.

На выставке можно будет увидеть произведения живописи, графики, скульптуры и мелкой пластики, керамические объекты и кабинетные витражи из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также из российских и зарубежных частных собраний. Некоторые экспонаты будут показаны публике впервые.

"Выставка "Котел алхимика" не претендует на полное раскрытие темы редукции зрения, являясь, скорее, собранием подходов и концепций, обусловленным коллекцией Пушкинского музея. Нашей целью было передать бесконечную вариативность личностного восприятия прикосновения, света, звука, времени и визуального образа, что неотделимо от художественного содержания и смысла существования современного музея", - сказал куратор выставки, руководитель отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгения Киселёва-Аффлербах, слова которого привели в пресс-службе галереи.

Выставка разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией. В первой части проекта перед зрителем предстает галерея образов библейских и мифологических слепцов, среди которых "Самсон" Альбрехта Альтдорфера, "Слепой Товит" Рембрандта Харменса ван Рейна, "Гомер и муза Сапфо" Ангелики Кауфман, "Четыре струны луны. Сэмимару. Из серии "Сто ликов Луны"" Цукиоки Ёситоси и многие другие.

Большая часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства, экспозиция "Котел алхимика" в целом трактует слепоту как художественную метафору. Проект сопровождается обширной образовательной программой, которая включает в себя лекции, дискуссии и мастер-классы.