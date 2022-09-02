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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Райкин в "Сатириконе" в новом сезоне поставит "Самодуров" Гольдони

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский театр "Сатирикон имени Аркадия Райкина" представит в новом сезоне премьеры спектаклей по комедиям Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" и Карло Гольдони "Самодуры", сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин.

"У нас был сложный сезон прошлый и очень плодотворный, несмотря на наше сложное положение (...), у нас оно усугубляется нашим продолжающимся бездомьем. Тем не менее, мы выпустили пять премьер. В этом году мы должны на большой сцене выпустить как минимум два спектакля, один вскоре начинает делать Надя Кубайлат, это "Сон в летнюю ночь" Шекспира", - сказал Райкин на сборе труппы в пятницу.

Выпуск спектакля намечен на февраль.

Также Райкин сообщил, что в конце театрального сезона он намерен представить спектакль по пьесе Гольдони "Самодуры".

"Я возьмусь за пьесу, которая давно, много-много лет меня интересует. У меня бывает, что я не обязательно нахожу пьесу, а во мне как бы проступает через некоторое время (...) пьеса, которая меня беспокоит (...) с Гольдони у меня давнишние отношения, с разными его названиями. И в данном случае есть такой вариант названия, который называется "Четыре тирана", больше известная как "Самодуры" (...) Я решился это сделать и это будет весной-летом на большой сцене", - сказал Райкин.

Также он сообщил, что молодые режиссеры театра будут работать над своими постановками. Так, режиссер Александр Локтионов поставит спектакль по пьесе норвежского писателя Эрленда Лу "Фвонк".

Сатирикон Константин Райкин
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