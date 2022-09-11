Более 7 млн лучевых исследований проанализировали с помощью нейросетей в Москве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Более 40% лучевых исследований пациентов московских медучреждений в 2022 году обрабатывается при помощи искусственного интеллекта, в прошлом этот показатель составлял около 30%, сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

"Ежемесячно около 300 тыс. исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований. Доля исследований, проанализированных нейросетями, увеличивается", - приводятся слова Ильи Тырова на официальном сайте столичной мэрии в воскресенье.

Как пояснил директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, в этом году умные алгоритмы научились распознавать признаки еще пяти заболеваний. Теперь столичные медики используют искусственный интеллект для поиска отклонений по 13 направлениям лучевых исследований, не пропуская даже малейшие отклонения на медицинском изображении. Пациенты получают более быструю и качественную диагностику.

Применять инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году. Сейчас сервисы искусственного интеллекта интегрированы в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Использовать инновационные технологии могут радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к ЕМИАС.