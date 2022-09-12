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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

В пещерном храме в Крыму нашли украшения из египетского фаянса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Археологи Крымского федерального университета обнаружили частички украшений из египетского фаянса в ходе раскопок в пещерном храме Кильсе-Тубю XIV-XV веков на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма, сообщил через пресс-службу вуза доцент кафедры археологии и всеобщей истории Валерий Науменко.

Он предположил, что это могли быть подвески, бусинки или пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения.

"Их уникальность в том, что это египетский фаянс. Мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, и это удивительно. Нам предстоит разобраться, как вещи, которые мы обычно соотносим с античными памятниками, оказались здесь", - объяснил археолог.

Кроме того, археологи нашли кресты, крестовидные подвески, нашивки и другие украшения.

"Мы нашли фрагмент креста, на лицевой стороне которого видно рельефное изображение святого, выше - петелька для подвешивания. Это нательный крест, причем не рядового человека, а, вероятнее всего, монаха, выделяющегося среди остальных братьев. Нашли еще один крестик другого плана: он сделан из согнутой двойной железной пластинки. Это крестик, который, вероятно, устанавливался близ какого-то образа, например, в нише, где находилась икона. Два следующих крестика - кресты, которыми обшивалась одежда или, что более вероятно, оклады священных книг. Они делались из дерева, обтягивались кожей и инкрустировались дополнительными украшениями", - уточнил Науменко.

Раскопки территории рядом с храмом, начавшиеся в 2022 году, показали, что он не был изолирован, а входил в состав монастырского комплекса. Главной достопримечательностью памятника считаются частично сохранившиеся фрагменты фресок, которую традиционно датируют концом XIV - началом XV века. Раскопки проводятся на грант Российского фонда культуры "Волонтеры археологического наследия".

Крым Бахчисарайский район Крымский федеральный университет Кильсе-Тубю Валерий НАуменко
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