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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют
Фигура льва на Адмиралтейской набережной
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Фигуры львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста отреставрируют до конца года в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по культуре.

"Медных львов, украшавших спуск с Дворцовой пристани, увезли в мастерские вместе с чугунными постаментами - привести в порядок их планируют к концу этого года. Реставраторам предстоит устранить деформации медной поверхности и заделать трещины, образовавшиеся из-за коррозии и утрат красочного покрытия", - говорится в сообщении.

Египетские сфинксы, которым также предстоит реставрация, сделаны из чугуна, который в петербургских погодных условиях также подвержен коррозии.

Как рассказали в комитете, "проведя осмотр скульптур в мастерской, специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили многочисленные очаги коррозии, утраты позолоты декоративных элементов". "Реставрировать их будут по очереди - вторую пару заберут, когда первые два сфинкса вернутся на место. Все четыре скульптуры планируют отреставрировать к декабрю", - отмечается в сообщении.

Петербург
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