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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Театр Романа Виктюка отменил все спектакли до 9 октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Театр Романа Виктюка отменил показы всех спектаклей с 24 сентября по 9 октября по техническим причинам.

"По техническим причинам все спектакли с 24 сентября по 9 октября отменяются. Деньги за электронные билеты на отмененные спектакли, приобретенные на сайте театра, будут возвращены вам на банковскую карту автоматически, в течении нескольких банковских дней", - говорится в сообщении на сайте театра.

Деньги за электронные билеты, приобретенные на сайтах билетных партнеров, также будут возвращены на банковскую карту автоматически. Приобретенные в кассе театра билеты можно будет сдать с 10 октября, срок возврата билетов до 30 марта 2023 года.

Театр Романа Виктюка
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