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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Скончался сценарист и драматург Борис Добродеев

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Известный драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Борис Добродеев ушел из жизни на 96-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"На 96-м году ушел из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов.

Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов приносит глубокие соболезнования его родным и близким, отмечается в сообщении.

"Творческая судьба Бориса Добродеева отразила в себе историю отечественного кино через личность одного из ее героев и очевидцев, каковым и был Борис Тихонович. Его фильмы – это подлинные исторические портреты, созданные мастером в 60-80-е годы, которые вошли в летопись ушедшего века", - заявили в Союзе.

В фильмографии Добродеева: "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Красный дипломат", "Страницы жизни Леонида Красина", "Материнское поле", "Первый учитель" и другие.

Добродеев родился в 1927 году. В 1949 году окончил сценарный факультет ВГИКа, был направлен на "Мосфильм". С 1957 года Добродеев стал сценаристом. Как автор принимал участие в создании более 80 художественных и полнометражных документальных картин. По написанным им сценариям создано несколько десятков документальных картин, в основном в историко-биографическом жанре.

Борис Добродеев
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