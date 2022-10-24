В усадьбе Абрамцево решили воссоздать несколько строений

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На территории музейно-выставочного комплекса "Абрамцево" в Сергиево-Посадском районе проведут реконструкцию нескольких корпусов, а также воссоздадут ранее существовавшие гостевой дом, столярные мастерские и клуб-кафе, сообщили в пресс-службе ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

Реконструировать планируют два спальных корпуса, библиотеку, водонасосную башню и дом столярного мастера Егора Зеленкова.

В гостевом доме откроют студии для творческих гостей.

В библиотеке проведут перепланировку. На первом этаже будет читальный зал, архив, фонд хранения драгоценных металлов, редких книг и рукописей и кабинет сотрудников. В спальных корпусах предусмотрены вестибюль, гардероб, магазин, выставочные залы, комната смотрителя и реставрационные мастерские. Кроме того, там проведут новые инженерные коммуникации.

Музейно-выставочный комплекс реконструируют к 2026 году. Генеральный подрядчик по проектированию - ГУП "Геопроект".

В 2017-2019 году в музее-заповеднике "Абрамцево" впервые за 80 лет провели капремонт корпуса "Русские художники ХХ века" 1938 года постройки. Площадь экспозиции увеличилась в четыре раза - с 91 до 395 кв. м.