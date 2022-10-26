Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ушел из жизни французский художник-абстракционист Пьер Сулаж (1919-2022 гг.), почти всю жизнь писавший картины черной краской, сообщает в среду французская пресса.

Ему было 102 года. В 2019 году по случаю столетия художника в Париже прошли две юбилейные выставки его творчества - в Лувре и в Центре Помпиду.

Сулаж внес вклад в искусство, экспериментируя с оттенками черного цвета и отраженным светом.

"Моя живопись богата множеством возможностей, каждая из которых появляется в тот момент, когда на нее смотрят, в зависимости от места, где находятся", - объяснял сам художник.

Цвет своих картин он называл "за пределами черного", черным, "который, переставая им быть, начинает светиться, излучать тайный свет".

Яркая фигура современного искусства, Сулаж пользовался огромной популярностью, на аукционах шли настоящие битвы за его полотна. В 2018 году он стал первым французским художником, чья работа при его жизни была продана дороже считающейся веховой цены в 10 млн долларов. В 2021 году картина 1961 года "Живопись" была куплена за 20,2 млн долларов.

Картины Пьера Сулажа экспонировались в России - в Эрмитаже и в Третьяковской галерее на Крымском Валу в 2001 году.