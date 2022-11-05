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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft
Картина "Гора Сент-Виктуар" кисти Поля Сезанна
Фото: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На следующей неделе на торги будет выставлена частная коллекция покойного сооснователя Microsoft Пола Аллена. Как сообщает The Guardian, за лоты, как ожидается, удастся получить рекордные $1 млрд.

В коллекции более 150 экспонатов, включая работу Жоржа Сёра "Натурщицы", картину "Гора Сент-Виктуар" Поля Сезанна. Планируется, что работы могут быть проданы более чем за $100 млн каждая. "Березовый лес" Густава Климта, как ожидается, будет продан за $90 млн.

Среди лотов также картины Боттичелли, Ренуара, Дэвида Хокни, Роя Лихтенштейна, Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда, Уильяма Тернера.

Картина Сандро Боттичелли "Мадонна Магнификат"
Картина Сандро Боттичелли "Мадонна Магнификат"
Фото: Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency via Getty Images

Пол Аллен лично отбирал все работы, в отличие от многих миллиардеров, которые формируют свои коллекции искусства руками нанятых экспертов.

Christie's рассчитывает, что продажа коллекции Аллена побьет майский рекорд ($922 млн) продажи коллекции искусства девелопера-миллиардера Гарри Маклоу, который был вынужден выставить шедевры на аукцион в ходе развода.

Вырученные средства пойду на благотворительность, что было оговорено еще самим Алленом. Он умер в 2018 году в возрасте 65 лет от рака (Неходжкинская лимфома).

В 2010 году, когда Аллен занял 37-ю строчку в списке богатейших людей мира с состоянием в $13,5 млрд, он пообещал пожертвовать большую часть этих денег на благотворительность.

Благотворительный фонд Аллена в основном функционирует на восточном побережье США, так как он сам родился в Сиэтле, и занимается помощью неимущим, начинающим художникам. Кроме того, в течение жизни миллиардер пожертвовал более $2,5 млрд на изучение и защиту окружающей среды, финансируя в том числе проекты по защите находящихся под угрозой видов и по исследованию океана.

В 1975 году он основал корпорацию Microsoft вместе со своим школьным другом Биллом Гейтсом.

Microsoft Пол Аллен
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