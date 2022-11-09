В Думу внесли предложение о полном госфинансировании производства детского кино

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий полное государственное финансирование производства и проката отечественных игровых фильмов для детей и юношества, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Среди авторов инициативы – вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы РФ Римма Галушина, Петр Тултаев.

Гумерова, которую цитирует пресс-служба СФ, отметила, что по итогам прошедшего в июне заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей вышел перечень поручений главы государства. Среди них - внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное госфинансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества. "Наш законопроект разработан во исполнение данного поручения и является одним из главных итогов указанного заседания Совета при Президенте РФ", - подчеркнула Гумерова.

По ее мнению, детское кино нуждается в поддержке государства, оно должно быть ориентировано на низкую стоимость билетов.

Сенатор сообщила, что с 2018 по 2022 гг. в прокат вышло 89 российских фильмов для детской аудитории. В кинотеатрах их посмотрели более 50 млн человек, их доля в совокупной посещаемости российских фильмов составила 26,7%. Это говорит о том, что детское кино вполне может быть рентабельным, считает Гумерова.

Однако, считает Лилия Гумерова, нельзя оценивать значение детского кино, формирующего мировосприятие ребенка, исключительно кассовыми сборами.