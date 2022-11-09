Скончалась бразильская певица Гал Коста

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Известная бразильская певица Гал Коста скончалась в среду в возрасте 77 лет, сообщает бразильский медиахолдинг Globo.

Информацию о смерти певицы подтвердила ее помощница, однако данные о причине смерти пока не оглашены.

Певица жила в Сан-Паулу. После недавно перенесенной операции по совету врача она отменила ближайшее выступление на местном музыкальном фестивале. Она планировала вернуться на сцену в декабре.

Гал Коста начала исполнительскую карьеру в 1965 году. За это время она записала около 50 альбомов и наравне с Томом Жобимом, Шику Буарке, Милтоном Насименту и Каэтано Велозу приобрела огромную популярность в среде любителей бразильского музыкального течения "тропикалия", зародившегося в конце 1960-х годов и объединившего в себе элементы популярной бразильской музыки и авангарда.