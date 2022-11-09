Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Скончалась бразильская певица Гал Коста

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Известная бразильская певица Гал Коста скончалась в среду в возрасте 77 лет, сообщает бразильский медиахолдинг Globo.

Информацию о смерти певицы подтвердила ее помощница, однако данные о причине смерти пока не оглашены.

Певица жила в Сан-Паулу. После недавно перенесенной операции по совету врача она отменила ближайшее выступление на местном музыкальном фестивале. Она планировала вернуться на сцену в декабре.

Гал Коста начала исполнительскую карьеру в 1965 году. За это время она записала около 50 альбомов и наравне с Томом Жобимом, Шику Буарке, Милтоном Насименту и Каэтано Велозу приобрела огромную популярность в среде любителей бразильского музыкального течения "тропикалия", зародившегося в конце 1960-х годов и объединившего в себе элементы популярной бразильской музыки и авангарда.

Хроника 05 января 2019 года – 09 ноября 2022 годаУмершие знаменитости
Бразилия Гал Коста
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

Объявлены номинанты театральной премии "Золотая маска"

ГМИИ, Исторический музей и Новая Третьяковка будут работать бесплатно в "Ночь искусств"

Минкультуры РФ не готовит новый законопроект о лишении званий уехавших из РФ артистов

Умершие знаменитости

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Кинотеатры получат для проката около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма"

Кинотеатры получат для проката около 100 картин из золотой коллекции "Ленфильма"

В Кремле не увидели тенденции к запрету произведений деятелей культуры, покинувших РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });