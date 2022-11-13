Скончался один из основателей The Clash Кит Левен

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Один из основателей The Clash Кит Левен умер в возрасте 65 лет в своем доме в Норфолке, сообщает The Guardian.

По данным издания, у музыканта был рак печени.

Левен основал The Clash с гитаристом Миком Джонсом в 1976 году в Лондоне, когда ему было 18 лет. П ервый альбом группы Public Image: First Issue вышел в 1978 году и достиг 22-го места в чартах.