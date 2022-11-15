Специалисты назвали автором "Образа Спаса Нерукотворного" Михаила Нестерова

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Музей архитектуры имени Щусева установил авторство работы "Образ Спаса Нерукотворного", она принадлежит кисти художника Михаила Нестерова, сообщили в Минкультуры РФ.

"Научный коллектив Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В.Щусева установил, что работа "Образ Спаса Нерукотворного" принадлежит кисти Михаила Васильевича Нестерова. Комплексная реставрация картины неизвестного автора с изображением Спаса Нерукотворного началась в 2022 году. В ходе работ в правом нижнем углу изображения была раскрыта авторская подпись: инициалы "М.Н.", совпадающие с эталонными образцами монограмм Нестерова", - говорится в сообщении.

Специалисты считают, что полотно, хранящееся в собрании музея, было создано художником в процессе работы над живописным оформлением Покровского собора Марфо-Мариинской обители в Москве, спроектированной архитектором Алексеем Щусевым в 1908 году. Эскиз кисти Нестерова выполнен в смешанной технике на холсте, смонтированном на картон, и представляет собой изображение в масштабе 1:1 мозаичной иконы, которая, по замыслу Щусева, должна была разместиться над западным порталом храма.

В 2023 году, после завершения реставрации, произведение Нестерова, на протяжении многих лет недоступное для публики и специалистов, будет впервые представлено на выставке, посвященной 150-летию Щусева.