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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Картины Пикассо и Моне вернулись в Галерею искусства стран Европы и Америки после выставок

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Работы "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне и другие известные произведения вернулись в постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея после проходивших выставок.

"С 19 ноября впервые за год посетители Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков смогут увидеть все знаковые произведения из постоянной экспозиции. Часть их находилась на выставке "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" в Fondation Louis Vuitton в Париже, а затем была представлена в Главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", - сообщили в галерее.

Также в Галерею вернулись работы из коллекции Сергея Щукина, показанные на выставке "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" в Государственном Эрмитаже.

Среди вернувшихся в экспозицию картин - "Кафе в Арле" Поля Гогена, "Портрет актрисы Жанны Самари" Пьера Огюста Ренуара, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Завтрак на траве" Клода Моне, "Проездка скаковых лошадей" Эдгара Дега, "Красные рыбы (Золотые рыбки)" Анри Матисса и другие известные произведения.

В Пушкинском музее напомнили, что основу постоянной экспозиции Галереи составляет одна из самых известных в мире музейных коллекций французского искусства XIX-XX веков, основой которых стали коллекции меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова.

Москва ГМИИ Галерея искусства стран Европы и Америки
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