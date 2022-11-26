Умерла актриса и певица Айрин Кара

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская певица и актриса Айрин Кара умерла в возрасте 63 лет, сообщила ее агент Джудит Муз в субботу твиттере.

В сообщении говорится, что причины смерти Кары пока не установлены.

Кара родилась в 1959 году. Она стала лауреатом премий "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус". Она известна по роли в музыкальной драме 1980 года "Слава" и одноименной песне к этому фильму ("Fame"), а также по композиции "Flashdance... What a Feeling".