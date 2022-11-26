Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Умерла актриса и певица Айрин Кара

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская певица и актриса Айрин Кара умерла в возрасте 63 лет, сообщила ее агент Джудит Муз в субботу твиттере.

В сообщении говорится, что причины смерти Кары пока не установлены.

Кара родилась в 1959 году. Она стала лауреатом премий "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус". Она известна по роли в музыкальной драме 1980 года "Слава" и одноименной песне к этому фильму ("Fame"), а также по композиции "Flashdance... What a Feeling".

Айрин Кара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении сериалу "Монастырь"

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Калягин, Филиппенко и Тенякова стали лауреатами премии "Звезда театрала"

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился из театра

Экоактивисты в Австрии испачкали черной краской картину Густава Климта

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Аукционный дом Christie’s рассчитывает выручить $1 млрд за коллекцию сооснователя Microsoft

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Экоактивисты облили супом еще одну картину Ван Гога

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт

Автором хранившегося в Гааге наброска оказался Рембрандт
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });