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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В "Новом Иерусалиме" открылась выставка фламандской живописи

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась выставка художников фламандской школы, сообщило Министерство культуры Московской области. Она будет работать до 14 мая 2023 года.

В экспозицию вошли работы Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса из девяти музеев: Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, музея-усадьбы "Архангельское", Воронежского областного художественного музея, Серпуховского историко-художественного музея и других.

"Выставка однозначно заслуживает внимания. Это уникальная и интересная экспозиция. Убедилась в этом лично. На ней представлено 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства", - сообщила через пресс-службу вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Фламандская школа Подмосковье Истра Новый Иерусалим Ирина Каклюгина
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