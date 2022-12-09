В "Новом Иерусалиме" открылась выставка фламандской живописи

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В музее "Новый Иерусалим" в Истре открылась выставка художников фламандской школы, сообщило Министерство культуры Московской области. Она будет работать до 14 мая 2023 года.

В экспозицию вошли работы Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса из девяти музеев: Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, музея-усадьбы "Архангельское", Воронежского областного художественного музея, Серпуховского историко-художественного музея и других.

"Выставка однозначно заслуживает внимания. Это уникальная и интересная экспозиция. Убедилась в этом лично. На ней представлено 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства", - сообщила через пресс-службу вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.