Бекмамбетов продал "Базелевс" продюсерам киностудии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новыми владельцами "Базелевс" (Bazelevs) режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова стали генеральный продюсер киностудии Лала Рустамова и генеральный директор Тимур Асадов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

Сделка ещё структурируется и будет завершена в течение нескольких месяцев.

В базе данных СПАРК-Интерфакс, бенефициаром ООО "Базелевс" указана Рустамова, а генеральным директором Асадов.

"Тимур Бекмамбетов уже давно хотел отойти от бизнеса и сосредоточиться на творчестве. С 2021 года он практически не был занят делами российской студии - все проекты, начиная с "Елок 8", мы уже делали без его участия как продюсера. Для нас - молодой команды продюсеров, и для Тимура было важно увидеть, что мы можем самостоятельно вести успешную деятельность. После успеха в прокате перезапуска франшизы - "Елок 9" - мы получили средства для финансирования сделки по покупке студии", - сказала генпродюсер "Базелевса" Лала Рустамова, чьи слова приводятся в сообщении.

Релиз "Ёлок 9" состоялся 1 декабря, фильм возглавил российский кинопрокат и удерживал лидерство две недели, сборы уже превысили 370 млн рублей, говорится в сообщении.

Права на русскоязычную библиотеку фильмов производства студии сохраняются в российской компании. "Американский продакшн, функционирующий как независимая компания, остаётся у Тимура Бекмамбетова. Обе компании в США и России потенциально ждёт ребрендинг и смена названия",- говорится в сообщении.

Основными рынками для работы "Базелевса" станут Россия и страны СНГ. Новым направлением станет развитие бизнеса в тюркоязычных странах и прежде всего в Турции. В России "Базелевс" будет развивать крупные событийные проекты, потенциально способные стать франшизами, сообщили в пресс-службе.

В частности, в 2023 году будут запущены в работы два новых проекта - ко Дню знаний - 1 сентября и к Международному женскому дню. В 2023 году в прокат выйдет десятая - юбилейная - часть новогодней франшизы "Ёлки". Сейчас ведется работа над её сценарием.