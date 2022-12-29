Путин, Мишустин и Любимова соболезнуют в связи со смертью композитора Артемьева

Никита Михалков назвал Артемьева близким другом и гениальным русским композитором

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Соболезнования в связи с кончиной композитора Эдуарда Артемьева выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова.

"Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве", - говорится в президентской тексте телеграммы соболезнований, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Президент, как и премьер-министр, отметили, что с нами останутся произведения Артемьева.

"Яркое дарование, творческая смелость Эдуарда Николаевича воплотились в великолепные оратории, кантаты, симфонии, сюиты, инструментальные сочинения, прекрасные мелодии, которые украшают фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского", - напомнил Мишустин и также назвал Артемьева внимательным педагогом, который был примером беззаветной преданности своему делу, образцом тонкого вкуса и мастерства для своих воспитанников в музыке.

Министр культуры Ольга Любимова в телеграмме в адрес Союза кинематографистов назвала смерть Артемьева невосполнимой утратой для профессионального сообщества, "для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры". "Перед болью потери бессильны любые слова".

Она отметила, что в композициях Артемьева, искренне полюбившихся миллионам россиян, гармонично переплетаются классика и современность, а его "завораживающие произведения сопровождали множество известных фильмов и спектаклей".

Режиссер Никита Михалков, долгие годы друживший с композитором, выложил в Telegram прощальную видеозаись.

"В Экклезиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца. А иногда бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Собственно говоря, это то, что я испытываю сейчас. Потому что ушел гениальный композитор, очень близкий друг, - сказал он. Поэтому не хочу, как говорится, мельчить горе словом. Просто хочу, чтобы все понимали, что ушёл действительно гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова. Царствие небесное".

Артемьеву было 85 лет.

Он написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам, в том числе "Сталкер", "Солярис" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви" Никиты Михалкова.