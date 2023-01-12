Скончался британский рок-гитарист Джефф Бек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Известный британский рок-гитарист Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя музыканта.

По словам представителя, Бек скончался во вторник, 10 января, после "внезапного заражения бактериальным менингитом".

Джефф Бек родился в 1944 году в Лондоне. Он оказал влияние на развитие таких стилей музыки, как хард-рок, джаз-рок и др. Он был восьмикратным обладателем премии "Грэмми", попал в Зал славы рок-н-ролла.

В 1965 году Бек начал играть в составе рок-группы Yardbirds. В 1967 году музыкант основал собственную группу The Jeff Beck Group. Она просуществовала до 1972 году, выпустив четыре альбома.

В середине 1970-х годов Бек начал сольную карьеру. Он также сотрудничал с другими музыкантами, в частности, принимал участие в записи первого сольного альбома Джона Бон Джови. Кроме того, Бек вместе с актером Джонни Депом выпустил альбом под названием "18".