В Петербурге Николаевское кавалерийское училище приспособят под школу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Петербурге здание Николаевского кавалерийского училища XIX века постройки приспособят под школу на тысячу мест, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России. Ведомство выдало положительное заключение на этот проект.

"К основному зданию пристроят двух-трехэтажный спортивный блок с бассейном и спортзалом. Общая площадь объекта составит 20428,39 кв.м", - рассказал главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

В здании оборудуют спортивную и хозяйственную зоны, а также места для отдыха. Еще там обустроят вход с гардеробами и охраной, учебные классы, столовую, библиотеку, актовый зал и медицинский блок.

Проектную документацию предоставило ООО "Кант".

Кавалерийское училище открылось в 1823 году по предложению тогда еще великого княза Николая Павловича. Оно было закрыто в 1918 году. В училище принимали молодых дворян, поступавших в гвардию из университетов или частных пансионов и не имевших военной подготовки, среди его выпускников был Михаил Лермонтов.

По нынешнему адресу - Лермонтовский проспект, 54, училище располагалось с 1939 года, когда его перевели в бывшее трехэтажное здание Кондукторской школы. Рядом со зданием был построен манеж и оборудован плац. После революции здание поочередно занимали детский сад, типография, больница и другие организации. В последнее время здесь располагался завод радиотехнического оборудования.