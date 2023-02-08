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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

В Москве впервые прозвучит опера "Царь Кандавл"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Концертном зале имени Чайковского в Москве 12 февраля пройдет премьера оперы "Царь Кандавл" австрийского композитора Александра фон Цемлинского. В России она прозвучит впервые. Ее представит государственный оркестр России имени Светланова под управлением Дмитрия Юровского.

В 2016 году Юровский выступил в качестве дирижера-постановщика "Царя Кандавла" во Фламандской опере (Антверпен и Гент), теперь по его инициативе оно прозвучит на сцене Московской филармонии.

"Царь Кандавл" - последняя опера австрийского композитора. Клавир был завершен в 1936 году, но в силу жизненных обстоятельств композитор не закончил эту работу. Лишь в первой половине 1990-х оперу оркестровал британский дирижер и музыковед Энтони Бомон, исследователь и пропагандист австрийской музыки первой половины ХХ века. Мировая премьера состоялась в Гамбурге в 1996 году.

Москва оркестр имени Светланова Александр фон Цемлинский Дмитрий Юровский Царь Кандавл Энтони Бомон
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