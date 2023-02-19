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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Посетительница ярмарки разбила скульптуру Джеффа Кунса стоимостью $42 тыс.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Посетительница художественной ярмарки Art Wynwood в Майами разбила скульптуру собаки из знаменитой серии работ Джеффа Кунса, имитирующих фигуры из воздушных шаров. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел во время предпоказа в четверг. Коллекционер и художник Стивен Гэмсон рассказал изданию, что собирался подойти к скульптуре - синей фарфоровой собаке - и увидел, как женщина постучала по ней пальцем. После этого произведение искусства слетело с постамента и разбилось на мелкие осколки.

Скульптура размером примерно 40 на 48 сантиметров оценивается в $42 тыс. По данным Miami Herald, ущерб покроет страховка.

Джефф Кунс
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