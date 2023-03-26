Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Ушел из жизни фронтовик, актер Николай Дупак

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский актер театра и кино Николай Дупак скончался на 102-м году жизни, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"26 марта ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, почетный деятель искусств города Москвы, заслуженный артист РСФСР Николай Лукьянович Дупак", - говорится в сообщении, распространенном в официальных соцсетях ведомства.

Дупак окончил театральное училище в Ростове-на-Дону и одновременно работал в Ростовском театре драмы имени М. Горького. Был участником Великой Отечественной войны с 27 июля 1941 по 23 сентября 1943 года. C 1944 по 1963 год служил ведущим актером и режиссером Театра имени К.С. Станиславского.

С 1963 по 1977 годы - актер и директор Театра на Таганке, а с 1977 по 1978 годы был директором Театра на Малой Бронной. Но позже вернулся в Театр на Таганке и работал там вплоть до 1990 года.

Как отметили в департаменте, Дупак сыграл огромное множество ролей, наиболее запомнившимися стали работы в фильмах "Без вести пропавший", "Бумбараш", "Капитан Немо", "Линия жизни", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и многие другие.

Николай Дупак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

75 зрителей МХАТа имени Горького были обмануты при покупке билетов по "Пушкинской карте"

Минкультуры не подтверждает переход замминистра Маниловой в Русский музей

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Кожанов

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Новым директором ГМИИ имени Пушкина стала Елизавета Лихачева

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Лос-Анджелесе назвали обладателей премий "Золотая малина"

В Нидерландах нашли средневековый клад

В Нидерландах нашли средневековый клад
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });