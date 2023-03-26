Ушел из жизни фронтовик, актер Николай Дупак

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский актер театра и кино Николай Дупак скончался на 102-м году жизни, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"26 марта ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, почетный деятель искусств города Москвы, заслуженный артист РСФСР Николай Лукьянович Дупак", - говорится в сообщении, распространенном в официальных соцсетях ведомства.

Дупак окончил театральное училище в Ростове-на-Дону и одновременно работал в Ростовском театре драмы имени М. Горького. Был участником Великой Отечественной войны с 27 июля 1941 по 23 сентября 1943 года. C 1944 по 1963 год служил ведущим актером и режиссером Театра имени К.С. Станиславского.

С 1963 по 1977 годы - актер и директор Театра на Таганке, а с 1977 по 1978 годы был директором Театра на Малой Бронной. Но позже вернулся в Театр на Таганке и работал там вплоть до 1990 года.

Как отметили в департаменте, Дупак сыграл огромное множество ролей, наиболее запомнившимися стали работы в фильмах "Без вести пропавший", "Бумбараш", "Капитан Немо", "Линия жизни", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и многие другие.