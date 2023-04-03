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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Этюд Левитана к картине "Осенний день. Сокольники" выставят на торги

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Работы Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и создателя панорамы "Бородинская битва" Франца Рубо выставят на торги платформы "АртСреда". Оценочная стоимость всего собрания оценивается в 10 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе проекта.

Аукцион живописи с рекордным, как отметили организаторы, количеством произведений музейного уровня даст старт проекту "АртСреда" - российской ArtTech-платформы для проведения торгов.

"Топ-лотом первого аукциона на платформе "АртСреды" называют этюд маслом "Дорожка в Сокольниках" авторства Исаака Левитана. Известно, что его художник написал в 1879 году во время обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (...) Стоимость произведения - 2,5 млн рублей на старте", - сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что выставленная на торги работа предварила создание одного из самых известных полотен мастера "Осенний день. Сокольники", которую в 1880 году выкупил коллекционер Михаил Третьяков, картина в настоящий момент находится в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

"Представленный на аукционе этюд содержит удостоверяющую надпись Адольфа Левитана, брата художника: "Этюд моего брата И.Левитана// А.Левитан"", - уточнили в сообщении.

Также в каталоге аукциона работы Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Франца Рубо, Михаила Нестерова, Семена Федорова, Константина Горбатова, Михаила Леблана и Николая Загрекова. Эстимейт собрания составил более 10 млн руб.

Так, второй по стоимости на аукционе стало полотно "Спасение Знамени. Кавказская война" Франца Рубо - художника-панорамиста и создателя панорам "Бородинская битва", "Оборона Севастополя" и "Штурм аула Ахульго", датируется концом XIX-началом XX века. Картину эксперты оценили в 1,3 млн рублей.

Как отметили организаторы, еще одним открытием аукциона станет полотно "Гаспра", написанное художником Михаилом Нестеровым в 1926 году во время путешествия в Крым, оцененное в 1,1 млн рублей.

Кроме того, на торгах будет представлена акварель Петра Кончаловского "Испания" с автографом художника, ее начальная цена 500 тыс. рублей, а также рисунок Бориса Кустодиева "Сапожник" 1918 года, который является первоначальной натурной зарисовкой для панно - праздничного украшения Ружейной площади в Петрограде.
Среди лотов предстоящих торгов полотно Семена Федорова "Лесная опушка", "Рива дельи Скьявоне. Венеция" Константина Горбатова и "Старая Москва" Михаила Леблана.

Аукцион пройдет по системе "параллельных торгов". Сделать ставку на лоты участники смогут в течение двух недель со старта - 31 марта.

АртСреда Исаак Левитан Третьяковка Третьяковская галерея
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