Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Лия Ахеджакова уволилась из московского театра "Современник", сообщили "Интерфаксу" в театре.

"5 апреля Лия Меджидовна уволилась по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появлялась информация об уходе артистки из театра, однако тогда в "Современнике" эту информацию не подтверждали.

Ранее театр отменил февральские и мартовские показы спектакля "Игра в джин" с участием Ахеджаковой. Причина отмены спектакля не сообщалась. Тогда в СМИ появилась информация о том, что спектакль "Игра в джин" снят с репертуара.