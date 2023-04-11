Петербургские эксперты постараются за три года восстановить Триумфальную арку Пальмиры

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге завершено создание проекта реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, которая была взорвана в 2015 году, сообщила журналистам руководитель Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.

"Мы постараемся в течение ближайших трех лет восстановить ее (Триумфальную арку Пальмиры - ИФ). (...) Сирии проект будет представлен 17 мая. Мы надеемся, что после согласования в ЮНЕСКО в августе-сентябре мы начнем реставрацию", - сказала она в кулуарах Эрмитажного театра на презентации проекта восстановления арки.

В ЮНЕСКО проект направит сирийская сторона.

По словам Соловьевой, после взрыва сохранилось около 40% строения, еще 40% - это взорванные блоки, которые можно использовать при восстановлении архитектурного памятника. Кроме того, рядом с Триумфальной аркой находится современный работающий карьер, где планируется добывать недостающие блоки.

"Мы сегодня представляем результат работы целого года. В марте 2022 года мы создали творческий коллектив, в который входят лучшие петербургские архитекторы, археологи и реставраторы. В нашу задачу входило сделать полномасштабное исследование, выполнить все мероприятия согласно протоколу ЮНЕСКО", - сообщила Соловьева.

Как уточняется в материалах проекта, научно-практическое руководство осуществляет Центр спасательной археологии ИИМК РАН. В состав коллектива вошли специалисты института, Государственного Эрмитажа, Архитектурного бюро "Студия 44", Архитектурной мастерской Максима Атаянца, ученые СПбГУ, члены Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Союза реставраторов Санкт-Петербурга.

"В течении 2022 года участники проекта завершили все мероприятия по посттравматическому реагированию и провели полномасштабные археологические раскопки территории арки. В разработке проекта были использованы новейшие компьютерные технологии. Выполнены цифровая 3D-реконструкция исторического облика и цифровая 3D-модель арки до взрыва", - говорится в материалах.

Отмечается, что научные методы, разработанные петербургскими археологами, могут быть использованы при реставрации других объектов мирового культурного наследия.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры и была символом Сирии и самым известным архитектурным сооружением древней Пальмиры. Она была разрушена в 2015 году боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России).

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, которые составили план предстоящих работ.

ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы - ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.