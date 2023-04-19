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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Балет "Нуреев" снят с репертуара Большого театра

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Балет "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова был снят с репертуара Государственного академического Большого театра, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом (...) где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей", - сказал Урин.

"(...) Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара театра снять", - добавил Урин.

Балет "Нуреев" посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву, премьера состоялась 17 декабря 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения.

Большой театр
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