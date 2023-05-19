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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Летом в усадьбе Кусково пройдет органный фестиваль

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Летний фестиваль "Органные вечера в Кусково" пройдет в бывшей подмосковной усадьбе графов Шереметьевых с 27 мая по 9 сентября.

Как сообщают организаторы, афишу форума составили 25 концертов, центральной фигурой которых стал Иоганн Себастьян Бах: его произведения, созданные для органа, а также для разных ансамблей с участием органа, представлены в значительной части фестивальных программ. Традиционно слушателей ждет и целый ряд оригинальных вечеров, в которых зазвучит музыка шести веков - от сочинений композиторов итальянского Ренессанса, немецких барочных шедевров до саундтреков к голливудским блокбастерам и произведений современных авторов.

Участниками "Органных вечеров в Кусково" станут известные представители современного органного исполнительского искусства, в том числе выдающийся интерпретатор произведений Баха Алексей Шмитов и российско-латвийская исполнительница Евгения Лисицына, сыгравшая в Домском соборе Риги все органные произведения композитора.

Среди них - главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина; главный органист санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя; солист барочной капеллы "Золотой век", обладатель международных наград Алексей Шевченко; лауреат и дипломант десяти международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец.

Кусково
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