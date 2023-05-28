Международный конкурс им. Чайковского пройдет в Москве и Петербурге 19 июня - 1 июля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - XVII Международный конкурс имени П.И.Чайковского пройдет в России с 19 июня по 1 июля 2023 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье сайт правительства РФ.

"Конкурс будет проходить в Москве и Санкт-Петербурге по шести номинациям - "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадками в столице станут Большой и Малый залы Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского и Концертный зал им. П.И.Чайковского. Гала-концерт лауреатов запланирован в концертном зале "Зарядье".

В Санкт-Петербурге конкурс пройдет на площадках Мариинского театра, Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича, а также Государственной академической капеллы. Заключительный гала-концерт лауреатов состоится в Мариинском-2.

Международный конкурс им. Чайковского проводится с 1958 года один раз в четыре года и является одним из наиболее масштабных профессиональных музыкальных смотров в мире. В разные годы конкурс дал возможность представителям творческой молодежи из разных стран получить мировую известность, среди участников были - пианисты Денис Мацуев, Ван Клайбёрн, Владимир Крайнев, Михаил Плетнёв, Барри Дуглас, Владимир Ашкенази, скрипачи Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, вокалисты Елена Образцова, Тамара Синявская, Хибла Герзмава.

С 2011 года художественным руководителем конкурса является художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.