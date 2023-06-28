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Пушкинский музей проведет исследование полотен из серии "Руанский собор" Клода Моне

Пушкинский музей проведет исследование полотен из серии "Руанский собор" Клода Моне
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Два полотна Клода Моне из серии "Руанский собор" - картины "Руанский собор в полдень (Портал и башня д"Альбана)" и "Руанский собор вечером" - отправят на комплексное исследование, сообщили в Пушкинском музее.

Работа будет включать в себя подробное изучение красочного слоя и химического состава пигментов, а также холстов, на которых написаны произведения, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что проведенный анализ вместе с искусствоведческими исследованиями не только позволит лучше понять особенности живописной техники художника, но и, "возможно, откроет некоторые подробности его творческого метода, а также детали истории создания картин".

Кроме того, как уточняют в музее, экспертиза позволит выявить деструктивные процессы, влияющие на сохранность полотен, и понять, какие шаги должны быть предприняты для сохранения этих уникальных произведений.

До 24 сентября "Руанские соборы" будут находиться на выставке "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством", далее картины отправятся в реставрационную мастерскую для тщательного исследования.

"Руанские соборы" Клода Моне поступили в собрание Пушкинского музея в 1948 году и с тех пор практически не покидали его стен. Уже более 50 лет произведения находятся под постоянным контролем реставраторов, однако детального изучения этих полотен в музее не проводилось.

Кроме того, с июля по август 2023 года в Итальянском дворике Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет специальный цикл мероприятий, приуроченный к исследовательскому проекту. Лекции и дискуссии, в которых примут участие ведущие эксперты, не только помогут зрителям погрузиться в творчество импрессионистов и Клода Моне, но и расскажут о технических особенностях его живописи. Кроме того, специалисты будут стремиться проследить изменение восприятия серии "Руанский собор" на протяжении более чем столетней истории, отметили в Пушкинском музее.

Пушкинский музей Клод Моне
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