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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Россия и Иран подпишут соглашение о кинопроизводстве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии будет подписано между Россией и Ираном, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с иранским министром культуры и исламской ориентации.

"Мы обсудили целый ряд проектов в сфере кинематографии. Начнем мы с подписания совместного соглашения о кинопроизводстве", - сказала Любимова журналистам во вторник.

По ее словам, в таком соглашении нуждаются как российские, так и иранские продюсеры.

В свою очередь министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили сообщил, что проходящие в Москве дни культуры Ирана станут "преамбулой нового раунда достижения договоренностей по развитию культурных связей между нашими странами".

"Иран и Россия являются стратегическими союзниками в регионе, и мы, конечно же, должны иметь очень обширную культурную деятельность в различных направлениях (...) У нас есть договоренности по развитию культуры, по развитию взаимодействия в сфере кинематографии и театров, и так далее", - добавил он.

Ольга Любимова Иран Минкультуры РФ
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