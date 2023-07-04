Россия и Иран подпишут соглашение о кинопроизводстве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии будет подписано между Россией и Ираном, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с иранским министром культуры и исламской ориентации.

"Мы обсудили целый ряд проектов в сфере кинематографии. Начнем мы с подписания совместного соглашения о кинопроизводстве", - сказала Любимова журналистам во вторник.

По ее словам, в таком соглашении нуждаются как российские, так и иранские продюсеры.

В свою очередь министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили сообщил, что проходящие в Москве дни культуры Ирана станут "преамбулой нового раунда достижения договоренностей по развитию культурных связей между нашими странами".

"Иран и Россия являются стратегическими союзниками в регионе, и мы, конечно же, должны иметь очень обширную культурную деятельность в различных направлениях (...) У нас есть договоренности по развитию культуры, по развитию взаимодействия в сфере кинематографии и театров, и так далее", - добавил он.