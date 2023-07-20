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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В рамках проекта "Одна копия" будут показывать фильмы ограниченного кинопроката

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сеть кинотеатров "Синема Парк и Формула Кино" и Кинотеатр Пионер запускают проект "Одна копия" — продолжение легендарного цикла московского кинотеатра, много лет работавшего с уникальным и редким контентом

В Пионере часто показывались фильмы, которые можно было увидеть только в залах кинотеатра на Кутузовском.
Среди них, например, "Сердца бумеранг" Николая Хомерики, "Любовь" Гаспара Ноэ, допрокатные сеансы "Рая" Андрея Кончаловского и "Довлатова" Алексея Германа-младшего.

В этом году цикл "Одна копия" выходит за рамки одного кинотеатра и разрастается до площадок сети кинотеатров "Синема Парк" в других городах.

Отобранный "Пионером" фильм после московских сеансов будет показан в кинотеатрах сети: Формула Кино Галерея (Санкт-Петербург), Синема Парк Семья (Пермь), Кино МореМолл (Сочи), Синема Парк Галерея Чижова (Воронеж), Синема Парк Галерея Енисей (Красноярск), Синема Парк Седьмое небо (Нижний Новгород), Формула Кино Аура (Новосибирск) и других.

Синема Парк Пионер
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