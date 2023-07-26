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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

В Москве пройдут концерты худрука фестиваля "Органные вечера в Кусково" Елены Приваловой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В начале августа поклонники органной музыки смогут услышать лауреата премии "Органист года", художественного руководителя фестиваля "Органные вечера в Кусково" Елену Привалову в Москве с двумя разными программами.

2 августа в музее-усадьбе "Кусково" она будет играть программу из произведений Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

3 августа состоится концерт Елены Приваловой в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве. В программе - произведения Баха, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса и Сезара Франка, сообщили организаторы.

Кусково Елена Привалова
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