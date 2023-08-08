Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР Юлия Борисова скончалась на 99-м году жизни, сообщили в Театре имени Вахтангова, в котором служила актриса.

"Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот", - говорится в сообщении на сайте театра.

В театре сообщили, что "последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи".

Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Исааковичем Спектором и их сыном Александром.

Актриса родилась 17 марта 1925 года в Москве. В 1947 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, в том же году была принята в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, в котором прослужила более 70 лет. Всего исполнила более 60 театральных ролей.

Её работы вошли в "золотой фонд" Вахтанговского театра, среди них - Принцесса Турандот и Виринея (в одноименных спектаклях), Настасья Филипповна ("Идиот"), Клеопатра ("Антоний и Клеопатра"), Гелена ("Варшавская мелодия"), Валя ("Иркутская история"), Гитель ("Двое на качелях"), Стряпуха ("Стряпуха" и "Стряпуха замужем"), Эпифания ("Миллионерша"), Мария ("Мария Тюдор"), королева Анна ("Стакан воды"), Лика Мизинова ("Насмешливое моё счастье"), Кручинина ("Без вины виноватые"), Патрик Кэмпбелл ("Милый лжец"), Мадам Готье ("Возьмите зонт, мадам Готье!") и многие другие.