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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили "Интерфаксу" в Театре сатиры, где служила актриса.

Прощание с Васильевой пройдет на основной сцене Театра сатиры 12 августа с 11 до 13 часов, гражданская панихида - с 12 часов. После пройдет отпевание в Храме Христа Спасителя.

О смерти Васильевой на 98-м году жизни сообщили в Театре сатиры в среду.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Еще будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине "Близнецы". Первую большую роль сыграла в 1947 году - Настю Гусенкову в фильме "Сказание о земле Сибирской". Всего фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, среди них такие как "Свадьба с приданым", комедия "Звезда экрана", драма "Несовершеннолетние", комедия "Карнавал", мелодрама "Выйти замуж за капитана" и другие.

С 27 марта 1948 года - актриса Московского академического Театра сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.

Вера Васильева Театр сатиры Новодевичье кладбище Москва
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