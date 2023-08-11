"Ночь кино" пройдет в Москве 26 августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26 августа, она будет приурочена к 90-летию режиссера Марка Захарова, сообщила в пятницу заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В этом году программа "Ночи кино" приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и педагога Марка Анатольевича Захарова. Так, на одной из площадок можно будет послушать концерт по мотивам его фильмов и спектаклей. Добрая традиция акции - показы картин, снятых на уникальную пленку формата 35 миллиметров. Их готовят парк "Зарядье", киностудия "Союзмультфильм" и Музей Москвы", - приводит слова Сергуниной пресс-служба правительства города.

Кинопоказы, концерты и лекции в рамках акции запланированы на более чем 120 площадках, отметила вице-мэр.

Так, в кинотеатрах "Космос", "Факел", "Тула" и "Березка" пройдет программа "Ночь кино детям", в рамках которых посетителям покажут отечественную короткометражную анимацию.

В рамках программы "Открытые границы" в кинотеатрах сети "Москино" и Новой Третьяковке на Крымском Валу можно будет познакомиться с современным кино стран Латинской Америки: Перу, Мексики, Аргентины, Венесуэлы.

Также в кинотеатре "Салют" пройдет "Марафон короткого метра", где будут представлены лучшие короткометражные фильмы из шорт-листов российских кинофестивалей, отмечается в сообщении.

Ознакомиться с полной программой "Ночи кино" и зарегистрироваться на ее мероприятия можно на сайте акции.