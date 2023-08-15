Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, сообщили "Интерфаксу" в Росгосцирке.

"Вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался Народный артист России, обладатель высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока", лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов, профессор ГИТИС Андрей Николаев - известный всему миру клоун Андрюша", - сообщили в пресс-службе.

В цирковой компании отметили, что Николаев был создателем оригинальных номеров и образов, "мир помнит его талантливые репризы, вдохновленные жизнью и судьбой трогательного советского клоуна".

За свою карьеру работал с такими артистами, как Михаил Румянцев (клоун Карандаш), Олег Попов, Юрий Никулин, Эмиль Кио.

"Автор и режиссер, Андрей Николаев всегда сам придумывал и ставил номера, выходя далеко за пределы классической клоунады", - добавили в пресс-службе.