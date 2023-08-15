В России выпустят продолжение мультфильма "Мама для мамонтенка"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Студия "Базелевс" планирует снять продолжение мультфильма "Мама для мамонтенка", в котором главным героем станет сын героя советского мультфильма, сообщил режиссер Антон Верещагин, выступающий также продюсером проекта.

"Команда работает над продолжением истории любимого мультфильма "Мама для мамонтенка". Наш отважный мамонтенок - сын повзрослевшего героя советского мультфильма - отправляется в полное опасности приключение для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы", - сказал Верещагин во время очной защиты анимационных проектов в Фонде кино.

Он отметил, что мамонтенок во время действия мультфильма "встретит друзей и найдет ответ на вопрос о том, что такое семья".

Говоря о том, как будет организована работа по созданию мультфильма, Верещагин отметил, что планирует "построить особенную визуальную конструкцию, тёплую, динамичную, оригинальную и, одновременно, являющуюся продолжением художественной традиции мультфильма "Мама для мамонтенка".

Саундтреком станет песня из советского мультфильма.

Начать производство студия планирует 1 сентября 2023 года, окончания работы запланировано на 30 сентября 2026 года. В прокат мультфильм может выйти в октябре 2026 года.

На создание проекта студия планирует потратить 550 млн рублей из которых 385 млн запрашивает у Фонда кино.