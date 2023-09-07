Театр Наций в новом сезоне покажет 13 премьер

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Театр Наций начнет сезон с новой командой руководства, в театре запланировано 13 премьер.

"Мы начинаем новый сезон с новой командой руководства. Это серьезно, это новый этап в Театре Наций (...) директор театра - Наталья Мазур и заместитель художественного руководителя театра Оксана Ефременко", - сказал во время презентации сезона худрук театра Евгений Миронов.

Говоря о премьерах сезона, он сообщил, что три из них будут представлены на Основной сцене, семь - на Малой, еще три постановки - в Новом пространстве.

Первой премьерой сезона станет спектакль Данила Чащина "Последнее лето" по киносценарию "Куоккала" Анны Козловой. Показы состоятся 25-27 сентября на Малой сцене.

На Основной сцене первая премьера запланирована на декабрь. Театр представит премьеру спектакля "Борис Годунов" в постановке режиссера Петра Шерешевского. На май в театре запланирована премьера спектакля "Отцы и дети" по мотивам романа Ивана Тургенева и пьесы Брайна Фрида "Отцы и сыновья" в постановке Семена Серзина. В июне также на Основной сцене будет представлена премьера спектакля "Музыка из ниоткуда" по мотивам книги Булата Галеева "Советский Фауст" режиссёра Юрия Квятковского.

На Малой сцене театра запланированы премьеры постановок "Наташа" режиссера Светланы Земляковой, "Макбет" в постановке Елизаветы Бондарь, "Друзья" в постановке японского режиссера Мотои Миура, "Десять посещений моей возлюбленной" в постановке Мурата Абулкатинова, "Нельзя разбудить притворяющегося спящим" режиссера Синиши Цветича из Сербии и "Я не убивала своего мужа" (режиссер Дин Йетенг, Китай).