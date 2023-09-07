Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Театр Наций в новом сезоне покажет 13 премьер

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Театр Наций начнет сезон с новой командой руководства, в театре запланировано 13 премьер.

"Мы начинаем новый сезон с новой командой руководства. Это серьезно, это новый этап в Театре Наций (...) директор театра - Наталья Мазур и заместитель художественного руководителя театра Оксана Ефременко", - сказал во время презентации сезона худрук театра Евгений Миронов.

Говоря о премьерах сезона, он сообщил, что три из них будут представлены на Основной сцене, семь - на Малой, еще три постановки - в Новом пространстве.

Первой премьерой сезона станет спектакль Данила Чащина "Последнее лето" по киносценарию "Куоккала" Анны Козловой. Показы состоятся 25-27 сентября на Малой сцене.

На Основной сцене первая премьера запланирована на декабрь. Театр представит премьеру спектакля "Борис Годунов" в постановке режиссера Петра Шерешевского. На май в театре запланирована премьера спектакля "Отцы и дети" по мотивам романа Ивана Тургенева и пьесы Брайна Фрида "Отцы и сыновья" в постановке Семена Серзина. В июне также на Основной сцене будет представлена премьера спектакля "Музыка из ниоткуда" по мотивам книги Булата Галеева "Советский Фауст" режиссёра Юрия Квятковского.

На Малой сцене театра запланированы премьеры постановок "Наташа" режиссера Светланы Земляковой, "Макбет" в постановке Елизаветы Бондарь, "Друзья" в постановке японского режиссера Мотои Миура, "Десять посещений моей возлюбленной" в постановке Мурата Абулкатинова, "Нельзя разбудить притворяющегося спящим" режиссера Синиши Цветича из Сербии и "Я не убивала своего мужа" (режиссер Дин Йетенг, Китай).

Театр Наций
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Калягин заявил о необходимости "диспансеризации" для "Золотой Маски"

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Реставрационный совет по сохранению "Троицы" Рублева намечен на сентябрь

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы
Умершие знаменитости

Умерла балерина Светлана Адырхаева

Умерла балерина Светлана Адырхаева
Умершие знаменитости

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Умершие знаменитости

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей
Умершие знаменитости

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });